İran'da asılan posterdeki askerler İsrailli çıktı

İran'ın Şiraz kentinde, İran-Irak savaşaının yıldönümünü simgeleyen Kutsal Savunma Haftası kapsamında şehirdeki bilboardlardan birine asılan poster tartışma yarattı.
Namazi Meydanı'na asılan ve üzerinde Ali Muallim Damgani'nin savaşta hayatını kaybeden askerleri andığı dizeler bulunan posterin üzerindeki fotoğrafın İsrailli askerlere ait olduğu ortaya çıktı.
"Gözünü dikmiş bana bakıyor, hala çok şanlı, hala gölgelerini görüyorum dağın üzerinde" dizelerinin üzerinde bulunduğu fotoğrafın 4 İsrail askerine ait olduğu ancak bilboarda asılmadan önce kadın askerin fotoğraftan çıkartıldığı anlaşıldı.
Ancak fotoğrafta bulunan 3 askerin İsrail ordusunun kullandığı M-16 piyade tüfekleri olduğu görülüyor.
Bilboarddaki fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine, gece saatlerinde söküldüğü bildirildi.
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