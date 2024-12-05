İran'da tesettür cezası

İran'da başörtüsü takmayan kadına ceza
İran kanunları gereği tesettür kurallarına uymayan kadınlar için bazı cezalar öngörülüyor. Bunlardan biri ise kırbaç cezası. İranlı aktivist Mesih Alinejad'a ulaşan İranlı bir kadın, İran polisi tarafından gördüğü muameleyi aktardı. İsmi belirtilmeyen kadın, polis tarafından kırbaç cezasına tâbi tutulduğunu söyledi.
İran kanunlarına göre tesettür kurallarına riayet etmeyen kadınlar için birtakım cezalar öngörülüyor. Bunlardan biri de kırbaç cezası. İranlı aktivist Mesih Alinejad'ın aktardığı bilgilere göre, İran'da İrşat Devriyesi olarak bilinen polisler, tesettür kurallarına uymayan bir kadına kırbaç cezası tatbik etti.
Sırt bölgesine 70'den fazla kırbaç darbesi alan kadının sırt bölgesinde morarmalar oluştu. Bu ağır cezaya maruz kalan kadın, kendi vatanında güvende hissetmediğini belirtti.
Mesih Alinejad olayla ilgili 'X' üzerinden paylaşımda bulunarak, kırbaç cezası uygulanan kadının sırtında oluşan yara izlerini gösterdi.
OLAY AKILLARA MAHSA AMİNİ'Yİ GETİRDİ
Olay akıllara 2022 yılında öldürülen Masha Amini'yi getirdi. 22 yaşındaki Mahsa Amini tesettür kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonrasında uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Heyeti tarafından yapılan soruşturmada Mahsa Amini'nin vücuduna aldığı ağır darbeler sonucunda öldüğü raporlanmıştı.
Mahsa Amini'nin vefatı İran'da büyük protestoları beraberinde getirirken, Mahsa Amini tüm dünyada kadın özgürlüğünün simgesi hâline gelmişti.
İRAN'DA KADINLAR TEPKİLERİNİ ARTIRIYOR
Tesettür kurallarına uyulmaması sonucu uygulanan ağır cezalara karşı İran halkı sembolik protestolar düzenliyor. Geçtiğimiz ay bir üniversitede genç bir kadın verilen cezaları protesto etmek için tesettür dışı bir giyimle üniversite kampüsü içinde dolaşmıştı.