Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da tesettür cezası | Dış Haberler

        İran'da başörtüsü takmayan kadına ceza

        İran kanunları gereği tesettür kurallarına uymayan kadınlar için bazı cezalar öngörülüyor. Bunlardan biri ise kırbaç cezası. İranlı aktivist Mesih Alinejad'a ulaşan İranlı bir kadın, İran polisi tarafından gördüğü muameleyi aktardı. İsmi belirtilmeyen kadın, polis tarafından kırbaç cezasına tâbi tutulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'da tesettür cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran kanunlarına göre tesettür kurallarına riayet etmeyen kadınlar için birtakım cezalar öngörülüyor. Bunlardan biri de kırbaç cezası. İranlı aktivist Mesih Alinejad'ın aktardığı bilgilere göre, İran'da İrşat Devriyesi olarak bilinen polisler, tesettür kurallarına uymayan bir kadına kırbaç cezası tatbik etti.

        Sırt bölgesine 70'den fazla kırbaç darbesi alan kadının sırt bölgesinde morarmalar oluştu. Bu ağır cezaya maruz kalan kadın, kendi vatanında güvende hissetmediğini belirtti.

        Mesih Alinejad olayla ilgili 'X' üzerinden paylaşımda bulunarak, kırbaç cezası uygulanan kadının sırtında oluşan yara izlerini gösterdi.

        REKLAM

        OLAY AKILLARA MAHSA AMİNİ'Yİ GETİRDİ

        Olay akıllara 2022 yılında öldürülen Masha Amini'yi getirdi. 22 yaşındaki Mahsa Amini tesettür kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonrasında uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Heyeti tarafından yapılan soruşturmada Mahsa Amini'nin vücuduna aldığı ağır darbeler sonucunda öldüğü raporlanmıştı.

        Mahsa Amini'nin vefatı İran'da büyük protestoları beraberinde getirirken, Mahsa Amini tüm dünyada kadın özgürlüğünün simgesi hâline gelmişti.

        İRAN'DA KADINLAR TEPKİLERİNİ ARTIRIYOR

        Tesettür kurallarına uyulmaması sonucu uygulanan ağır cezalara karşı İran halkı sembolik protestolar düzenliyor. Geçtiğimiz ay bir üniversitede genç bir kadın verilen cezaları protesto etmek için tesettür dışı bir giyimle üniversite kampüsü içinde dolaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump savunma bakanı adayını değiştirebilir
        Trump savunma bakanı adayını değiştirebilir
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu
        Gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu
        Amerika'da şok cinayet
        Amerika'da şok cinayet
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da hükümet düştü
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!