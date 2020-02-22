Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İran Sağlık Bakanlığı ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 26 oldu.

Yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişinin 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğu belirtildi.

Bugün itibariyle İran'da 5, dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle İran halkının panik içinde olduğu ifade ediliyor. Başkent Tahran'da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.

SEÇİMLER KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE GEÇTİ

vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde maskelerle sandık başına gitti. Ülkenin kutsal şehri Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Virüsün önlenmesi ve durumun kontrol altına alınması amacıyla ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

TAHRAN BELEDİYE BAŞKANI'NIN MASKELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Başkent Tahran’ın 13.bölge belediye başkanından korona virüsü için alınan 4 testten 3’ü pozitif çıktığı iddialar arasında. Belediye Meclis toplantıları için bir hafta tatil kararı aldı. Ülke basınında yer alan bir fotoğrafta Tahran Belediye Başkanı'nın yüzünde maskeli kameralara yansırken yanında bulunan eski Cumhurbaşkanı'nın Rafsancani’nin oğlu Haşimi Rafsancani dikkatleri çekti.

Hakkı Uygur

Habertürk'e konuşan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, mevcut tabloyu anlattı:

"KUM KENTİNDEN DİĞER ŞEHİRLERE DE SIÇRADIĞI ANLAŞILIYOR"

Uygur şöyle konuştu: "Şu an için resmi ölü sayısı beş, ancak yüzlerce teşhis konulan ya da şüpheli hasta var. Sosyal medyadaki haberler doğruysa çok daha yaygın bir hâl alabilir. Özellikle salgının Kum şehri merkezli olması ve Kum’un İran’ın dini açıdan önemli bir şehri olması, hafta sonları etraf şehirlerden çok fazla gidiş-geliş olması yine bu ülkedeki yabancı medrese öğrencileri gibi hususlar göz önüne alındığında Kum'dan diğer şehirlere sıçramış olduğu anlaşılıyor. İran'da dün eçimler yapıldı. Dolayısıyla hastalıkla ilgili konular ikinci sırada kaldı; ancak seçimlerin sonuçlandığı göz önüne alınırsa bundan sonra daha fazla gündeme geleceğe benziyor. Ülkede bazı belediye başkanlarının da hastalığa tutulduğu ve karantina altına alındıkları söyleniyor".

"MUKTEDA SADR KUMDAN BU NEDENLE KUM KENTİNDEN AYRILDI

Uygur, Şii dünyasının dini liderlerinden Mukteda el Sadr'ın Kum şehrinden bu nedenle ayrıldığı iddialarına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mukteda el Sadr'ın Kum'dan bu nedenle ayrıldığı ve önce Lübnan’a oradan Irak’a gittiği söyleniyor. Dolayısıyla siyasileri yetkilileri bile tedirgin eden bir durum söz konusu. Ne yazık ki durum pek parlak görünmüyor. Önümüzdeki günlerde koronavirüsle ilgili vakaların hızla artması mümkün. Komşu ülkelerden Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi önlemler almaya başladılar. Sınır kapılarını kapatıyorlar İran’dan gelenleri karantinaya alıyorlar".

"TÜRKİYE'YE GEÇİCİ OLARAK GİRİŞ YASAĞI GETİRİLEBİLİR"

İran'ın 21 Mart'taki Nevruz tatiline dikkati çeken İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Hakkı Uygur, gerektiğinde geçici bir giriş yasağı getirilmesinin gerektiğinin altını çizdi:

Nevruz esnasında çok sayıda İranlının yurt içi ve dışında yolculuk yaptığı düşünüldüğünde hastalık daha da yaygınlaşabilir. Türkiye’nin de İranlıları önemli bir tatil destinasyonu olduğu düşünülerek bir an önce alınan tedbirler daha sıkı olarak uygulanmalı. Gerekirse Türkiye'ye geçici giriş yasağı getirilmeli...

Sertaç Sarıçiçek



İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Kültür ve Toplum Koordinatörlüğü'nden araştırmacı yazar Sertaç Sarıçiçek, ülkedeki son durumla ilgili olarak Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

Sarıçiçek şöyle konuştu:

"İRAN'DA 785 KİŞİ KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ DURUMUNDA"

İran Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 6 kişi olarak açıkladı. 28 kişi için de kesin surette koronavirüs tespiti kondu. 785 kişi ise virüsle şüpheli durumda ve halen müşahade altında. Koronavirüs İran'ın Kum şehrinde ortaya çıktı. İlk önce 2 kişide tespit edilmişti. 2 kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Ardından 2 kişi üzerinde koronavirüs tespiti konuldu. Bu kişilerin ölümü ile birlikte 5 kişi Kum’da 1 kişinin de Erak’ta öldüğü kaydedildi.

"EN SON RAKAMA GÖRE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü'nün yaptığı resmi açıklamaya göre koronavirüsten hayatını kaybeden 5 kişi oldu. 28 kişi üzerinde kesin koronavirüs teşhisi konuldu. Bu kişiler genellikle Kum'da yaşayan veya Kum'a iş veya dini seyahat yapan insanlarda görüldüğü açıklandı.

"KORONAVİRÜS BAŞKENT TAHRAN'A DA SİRAYET ETTİ"

Sağlık Bakanlığı'nın virüsün tüm ülkeye yayılmış olabileceğini açıklaması halk da paniğe yol açtı. Kum'da okullar tatil edildi, ancak okulların tekrar ne zaman açılacağına dair bir açıklamada bulunulmadı. Virüsün Tahran'a sirayet ettiğini söylemiştim. Olay 22 Şubat yani bugün gerçekleşti. İran'ın merkezi eyaletinde Erak ilçesinde 1 kişinin şüpheli olarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. İran Pasif Savunma Kurumu'nun başkanı henüz hiçbir şehirde karantina olmadığını açıkladı.

"İRAN HALKINDA KORONAVİRÜS PANİĞİ BAŞLADI"

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 İran vatandaşına koronavirüs teşhisi konuldu. BAE'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı bu rakamla 13'e yükseldi. Tahran'da bugün okullar tatil edildi. Sosyal medyada Tahran'da vatandaşların maske alabilmek için eczane önlerinde uzun kuyruklar oluştuğuna dair fotoğraf paylaşımları yer aldı. Tahran'da toplu taşıma araçlarında sterilizasyon faaliyeti başlatıldı.

"BELEDİYE BAŞKANINA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU"

Önemli gelişmelerden biri de bugün Tahran'ın 13. Bölge Belediye Başkanı Murtaza Rahmanzade'ye korona teşhisi konuldu. Tahran Kent Şurası Başkanı Muhsin Haşimi de mesajında hastaneye gidip, korona kontrolüne gideceğini ifade etti. Bu da ülkede önemli gelişmelerden biriydi.