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        Haberler Müzik İran'da resmi yas döneminin ardından ilk konser verildi - Magazin haberleri

        İran'da resmi yas döneminin ardından ilk konser verildi

        Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için ilan edilen resmi yas döneminin ardından Tahran'da ilk konser gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:23
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        Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için ilan edilen resmi yas döneminin ardından Tahran’da ilk konser verildi.

        İranlı Türk şarkıcı Rahim Şehriyari, başkentteki Uluslararası Fuar Merkezinde bulunan konser salonunda dinleyicilerle buluştu.

        Konserin başından sonuna kadar Azerbaycan Türkçesiyle eserler icra eden Şehriyari, helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için mersiye de okudu.

        Rahim Şehriyari, konserde 30 yıl önce Tahran’a öğrencilik için geldiğini, Naziabad bölgesinde düğünlerde Türkçe şarkılar seslendirdiğini söyledi.

        Rahim Şehriyari, sahneye çıktığı ilk yıllardan bu yana geleneksel Azerbaycan müziğini yaşatmak için çabaladığını belirterek, gittiği her yerde geleneksel türküleri okuyarak tanıtılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

        İran’da ve dünyanın değişik yerlerinde konserler verdiğini söyleyen şarkıcı, ömrü yettiğince Türkçe eserleri seslendirmeye devam edeceğini ifade etti.

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        #konser
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