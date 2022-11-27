İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı üniversitelerde devam ederken öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Başkent Tahran’daki Allame Tebatebayi ve Şerif Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, yönetim karşıtı sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, gözaltı ve okuldan uzaklaştırmalara tepki gösterdi.

Yine başkentteki Hoca Nasreddin Tusi Üniversitesi öğrencileri de gözaltına alınan arkadaşlarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla oturma eylemi düzenledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Sokak gösterileri ile başlayan protestolar kısa sürede üniversitelere de yayılmış, birçok üniversitede protestolara destek gösterileri düzenlenmişti.

Sayıları tam olarak açıklanmamakla birlikte aralarında öğrencilerin de bulunduğu binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa’da tutuklu sayısı 1 Kasım itibariyle en yüksek sayıya ulaştı
DÜNYA Fransa’da tutuklu sayısı en yüksek sayıya ulaştı
Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-36" uydularını fırlattı
DÜNYA Çin "Yaogan-36" uydularını fırlattı
Elon Musk tarafını seçti: 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde kimi destekleyecek?
DÜNYA Musk tarafını seçti: 2024 seçimlerinde kimi ...
Ukrayna karanlığa gömüldü
DÜNYA Ukrayna karanlığa gömüldü
Güney Kore'de helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü
DÜNYA Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
Macron'dan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu
DÜNYA Macron'dan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu
SON DAKİKA | Kim Jong Un Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı
DÜNYA Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl Koridoru Anlaşması ile 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı
DÜNYA Zelenskiy: 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi
DÜNYA Venezuela lideri Maduro: Muhalefet ile yeni bir sayfa ...
Türkiye, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi
DÜNYA Dışişleri, Çin makamlarından izahat istedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.