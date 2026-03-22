İran'dan AB'ye Grönland çağrısı

Fars Haber Ajansı, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'a ait bir videoyu paylaştı. AA'nın aktardığı habere göre Radan, hükümete destek gösterisinde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’ne seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum: Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.