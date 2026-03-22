Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan AB'ye Grönland çağrısı | Dış Haberler

        İran'dan AB'ye Grönland çağrısı

        ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da öldüğü iddia edilen Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek, "Grönland'ı koruyamazsanız, biz gelelim koruyalım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 02:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan AB'ye Grönland çağrısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fars Haber Ajansı, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'a ait bir videoyu paylaştı. AA'nın aktardığı habere göre Radan, hükümete destek gösterisinde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’ne seslendi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum: Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

        İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 19 Mart 2026 (Hark Adası'na Operasyon Mu Geliyor?)

        Savaşta enerji cephesi mi açıldı? Nükleer eşik açılır mı? Hark Adası'na operasyon mu geliyor? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #iran
        #haberler
        #Avrupa Birliği
        #Grönland
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"