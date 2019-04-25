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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimini Suudi Arabistan'daki idamlara tepkisiz kalmakla suçladı. Dışişleri Bakanı Zarif, B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in içinde olduğu gruba üye olmanın "işlenen suçlarla ilgili dokunulmazlık sağladığını" savundu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.
"BİR KİŞİYİ DE ÇARMIHA GERDİ"
AA'da yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesiyle ilgili de ABD'yi eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'ı eleştiren bir gazetecinin parçalanmasına göz yumuldu. Suudi Arabistan şimdi de 37 kişiyi idam etti ve Paskalya bayramından sonra bir kişiyi de çarmıha gerdi ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden buna karşı hiçbir ses duyulmuyor."
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İDAMLAR
Suudi Arabistan'ın Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde, "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti. İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti. Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.
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