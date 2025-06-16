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        Haberler Dünya İran'dan İsrail ajanlarının dron atölyesine baskın | Dış Haberler

        İran'dan İsrail ajanlarının dron atölyesine baskın

        İran güvenlik güçleri, İsrail ajanları tarafından kullanılan dron üretim atölyesine baskın düzenledi. Atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 01:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 01:47
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        İran'dan İsrail ajanlarının atölyesine baskın
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        İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

        Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

        Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

        Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

        İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.

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        ⁠⁠⁠⁠- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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