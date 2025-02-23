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        Haberler Dünya İran'dan İsrail'e alçak uçuş tepkisi | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uçaklarının Nasrallah'ın cenaze töreninde alçak uçuş yapmasına tepki

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen ve kendisinin de katıldığı cenaze töreni sırasında İsrail savaş uçaklarının tören alanı üzerinde alçak irtifada uçmasını, "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:31
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        İran'dan İsrail'e alçak uçuş tepkisi
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        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Beyrut'ta Nasrallah'a veda etmek için yüz binlerce kişiye katılmaktan gurur ve onur duyduğunu" belirtti.

        İranlı Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Başımızın hemen üzerinden geçen ve sadece yas tutmak için toplanan insanları korkutmak adına acınası bir girişimde bulunan İsrail jetlerinin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğine kendi gözlerimle tanık oldum. Eğer bu bir terör eylemi değilse o zaman nedir?

        Bu ihlal, yalnızca stadyumdaki insanları İsrail'e karşı daha güçlü ve daha yüksek sesle haykırmaya teşvik etti. İsrailliler asla ders almıyor."

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