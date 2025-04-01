İran'dan nükleer silah açıklaması

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, ülkesinin nükleer silah üretmediğini ancak ABD'nin İran'a herhangi bir saldırısı halinde halkın baskısıyla nükleer silah üretmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Laricani, devlet televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerine değinen Laricani, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney'in kitle imha silahlarıyla ilgili fetvası doğrultusunda nükleer silah üretmeye yönelmediklerini anlattı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın kısa süre önce yaptığı ve İran'ın nükleer silah üretmediğine dair istihbaratların geçerli olduğunu belirttiği konuşmasına işaret eden Laricani, "Hem fetvamızın olduğunu hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleri altında faaliyet yürüttüğümüzü hem de silaha yönelmediğimizi söylüyoruz ancak bir hata yaparsanız İran'ı bu yöne mecbur edeceksiniz." dedi.

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ABD'ye hitap eden Laricani, "İran bunu yapmak istemiyor ancak siz baskı yaparsanız halk ülkenin güvenliği için bunu (nükleer silah) yapmamız için baskı oluşturacaktır. Söylediğimiz gibi Ajans, sonsuza kadar bu denetimlerini sürdürebilir bununla ilgili sorunumuz yok fakat kendiniz veya İsrail tarafından bombalama yoluna giderseniz İran'ı başka türlü kararlar almaya mecbur etmiş olursunuz. Bu da sizin çıkarına olmaz. O yüzden tutumunuzu değiştirin." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu. Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti. REKLAM Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu. İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti.