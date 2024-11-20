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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Tahran'da görüştü | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Tahran'da görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakan Al Sani'nin, Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:46
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        İran Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşıyla görüştü
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

        Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

        Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılmayacağı belirtildi.

        Katar Dışişleri Bakan Al Sani'nin, Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

        Katar, Gazze Şeridi'nde işgal ve saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

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        #iran
        #KATAR
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