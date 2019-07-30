Yerel medya, Tahran´da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili´nin, eşini öldürdüğünü itiraf eden Tahran eski Belediye Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi´nin idama mahkûm edildiğini belirttiğini duyurdu. Ayrıca, açıklama yapan İsmaili, temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti.
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