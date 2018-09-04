İran: İdlib teröristlerden temizlenmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesinde Şam'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Başbakanı İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zarif ve Muallim'in üçlü zirveye hazırlık için siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldıkları" belirtildi.

Fars haber ajansı, Zarif'in şu açıklamayı yaptığını aktardı:

"Tüm Suriye toprakları korunmalarıdır. Tüm mezhepler ve gruplar ortaklaşa olarak yeniden inşaya başlamalıdır ve yerinden ayrılanlar ailelerinin yanına dönmelidir.

"İdlib'in kalan bölümlerindeki kalan teröristler temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir."

Devlet Başkanı Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İki taraf da, Batı ülkelerinden Suriye ve Tahran'a yönelik baskıların, iki ülkenin ilkelerini korumaya devam etmelerine engel olmayacağını savundu."

Üçlü zirvede gündem İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cuma günü gerçekleştirilecek Tahran zirvesinin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Rusya ve İran, İdlib'de cihatçı gruplara karşı operasyon yapılmasını savunuyor ve Suriye yönetimine operasyonlarında destek olmaları bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, hafta sonu yaptığı açıklamada, İdlib harekâtında amacın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemek olacağını söyledi ve "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" demişti.

Muallim, "İdlib'in geleceğinin Tahran'da gerçekleştirilecek zirvede netleşeceğini" ifade etmişti.

Suriye'de Türkiye'ye müdahaleyi önleme çağrısı yapan gösterilerden biri.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Fransa: Esad savaşı kazandı ama uluslararası toplum olmadan barışı kazanamaz

ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ