        Haberler Dünya İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler sona erdi | Dış Haberler

        İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler sona erdi

        İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İki ülke heyetleri ülkelerine dönecek. Müzakerelerin yeniden ne zaman başlayacağı netleşmiş değil. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Güvensizlik duvarı aşılmalı. ABD ile görüş alışverişi yaptık" açıklamasını yaptı.

        Giriş: 06.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:17
        İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler sona erdi
        İran devlet televizyonuna göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan ABD-İran görüşmeleri tamamlanırken İranlı müzakere heyeti, konutlarına döndü.

        İran devlet televizyonu muhabiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini bildirdiğini ve iki ülkenin heyetlerinin ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğünü aktardı.

        Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

        Müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.

        "İyi bir başlangıç yaptık"

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Güvensizlik duvarı aşılmalı. ABD ile görüş alışverişi yaptık. İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç. Çok olumlu bir atmosfer vardı" açıklamasını yaptı.

        Arakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.

        Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Arakçi ile Witkoff arasında mesaj alışverişine aracılık etti.

        İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

        İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

        Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

        ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

