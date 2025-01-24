İsrailli yetkililer ve İsrail basını son dönemde, İran'ın nükleer silah elde etme peşinde olduğuna dair iddialarda bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan verdiği röportajda bu iddialara yanıt verdi. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmayacağını beyan eden Pezeşkiyan "Siyonist rejim ve müttefikleri dünyayı İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor ve böylelikle İranofobiyi yayıyor." dedi.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in görüşlerinin nükleer silahla uyuşmadığının altını çizen Pezeşkiyan "Biz savaşı ve kan dökülmesini istemiyoruz. Ancak düşmanlarımız bizim atom bombası elde etme peşinde olduğumuzu söyleyerek bölgedeki huzursuzluğun kaynağı olduğumuza dair insanları ikna etmeye çabalıyor" dedi.

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