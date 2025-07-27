Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten 10 numaralı estetik atlayış
Bodrum'da tatil yapan Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat'in iskeleden denize estetik atlayışı, çevredekiler tarafından; "10 numaralı atlayış" olarak yorumladı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tatil sezonunu Bodrum’da tatil yapıyor.
Yalıkavak’ta konser veren Kenan Doğulu, ertesi gününü eşi Beren Saat ve ailesine ayırdı. Öğle saatlerinde plaja gelen Kenan Doğulu, Beren Saat günü sohbet ederek geçirdi.
Daha sonra Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Özdemir ve yeğenleri de plaja geldi.
Akşam saatlerine Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile denize iskeleden estetik bir atlayış yaparak girdi.