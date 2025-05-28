Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran, müzakerelerde anlaşma sağlanırsa UAEA bünyesinde ABD'li denetçileri kabul edebilecek | Dış Haberler

        İran, müzakerelerde anlaşma sağlanırsa UAEA bünyesinde ABD'li denetçileri kabul edebilecek

        İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD ile müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bünyesinde nükleer tesislerin denetimi için Amerikalı denetçileri de kabul edebileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan ABD'li denetçilere yeşil ışık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına konuşan İslami, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin Amerikan tarafının talebine değindi.

        Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin İran için "kırmızı çizgi" olduğunu dile getiren İslami, "Bu tutum müzakerelerde karşı tarafa hem sözlü hem de yazılı olarak tam bir şeffaflıkla iletildi." dedi.

        İran'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamaları kabul ettiğini dile getiren İslami, "İran hiçbir şekilde nükleer silah üretmeyi düşünmediğini açıkça ifade etmiştir. İran'da zenginleştirme asla nükleer silah üretmek amacıyla yapılmayacaktır. Bu iki konu bizim kesin kararlı olduğumuz konulardandır. İran'ın kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurduğu hususların ötesinde herhangi bir planı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        ABD ile müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde nükleer tesislerin denetimi için UAEA bünyesinde Amerikalı denetçilerin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya İslami, "Yıllar boyunca bize düşmanca davranan ve ilkesiz davranan ülkelerden denetçi kabul etmemeye çalıştık. Aynı şekilde onlar da İranlı müfettişleri kabul etmiyorlar ancak müzakerelerin mevcut koşullarında İran'ın talepleri kabul edilip bir anlaşmaya varılırsa o zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla Amerikan denetimlerini kabul etmeyi yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?