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İran Narkotikle Mücadele Kurumu: İran'da uyuşturucudan yılda yaklaşık 5 bin kişi ölüyor

İran Narkotikle Mücadele Kurumu Tedavi ve Sosyal Destek Genel Müdürü Rıza Tuyserkanmeneş, ülkesinde son yıllarda uyuşturucu kullanımının arttığını ve yılda yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.

İran Narkotikle Mücadele Kurumu: İran'da uyuşturucudan yılda yaklaşık 5 bin kişi ölüyor
AA

Tasnim Haber Ajansı'na göre, bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminin yapıldığı bir fabrikanın açılış töreninde konuşan Tuyserkanmeneş, İran'da uyuşturucu kullanımıyla ilgili son istatistik bilgilerini paylaştı.

Tuyserkanmeneş, "İran'da son yıllarda uyuşturucu kullanımına eğilim arttı. Uyuşturucudan ölüm rakamları geçen yıl en yüksek seviyeye çıktı. Yılda yaklaşık 4-5 bin kişi uyuşturucudan hayatını kaybediyor." dedi.

Ülkede uyuşturucu bağımlısı sayısının yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi olduğunu dile getiren Tuyserkanmeneş, "Orta öğrenim seviyesinde yüzde 2, üniversite öğrencileri arasında yüzde 4.7 oranında uyuşturucu bağımlısı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele alanında hizmet veren 1146 yataklı merkezin bulunduğunu ve geçen yıl bu merkezlerden 214 bin kişinin yararlandığını dile getiren Tuyserkanmeneş, "Ayakta tedavi merkezlerinde geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi istifade etti." şeklinde konuştu.

İranlı Öğrenciler Haber Aajansı'na (ISNA) göre, İran Narkotikle Mücadele Kurumu Talep Azaltma ve Halkın Katılımını Geliştirme Başkan Yardımcısı Said Muntazir el-Mehdi, 21 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "İran'da uyuşturucu kullanımı nedeniyle günde yaklaşık 10 kişi ölüyor. Bu da yılda yaklaşık 3 bin 600 kişi demektir." ifadelerini kullanmıştı.

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