        Haberler Dünya İran: Suudi Arabistan'a saygı duyuyoruz | Dış Haberler

        İran: Suudi Arabistan'a saygı duyuyoruz

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Suudi Arabistan'a saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 01:06 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgedeki saldırılarının Araplara da İranlılara da saygı duymayan düşman unsurlara (ABD-İsrail) yönelik olduğunu belirtti.

        Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD’ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı.

        Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Erakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden İranlı Bakan, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

        İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.

        Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli merc...
