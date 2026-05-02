        Haberler Dünya İran: Top ABD'nin sahasında | Dış Haberler

        "İran teklifini sundu, top ABD'nin sahasında"

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD'ye sunduğu teklif hakkında, "Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında." dedi.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 20:24 Güncelleme:
        İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.

        Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, "İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında." ifadelerini kullandı​​​​​​​

        İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

