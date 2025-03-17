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        Haberler Dünya İran, Trump'ın mektubuna 'uygun kanallar aracılığıyla' karşılık verecek | Dış Haberler

        İran, Trump'ın mektubuna 'uygun kanallar aracılığıyla' karşılık verecek

        İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını ve inceleme tamamlandıktan sonra mektuba uygun bir cevap verileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:30
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        İran, Trump'ın mektubuna cevap verecek
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin ve İran'ın cevabının ne olacağının sorulması üzerine Bekayi, "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor." diye konuştu.

        Mektubun incelenmekte olduğunu, daha sonra "uygun kanallar aracılığıyla" bir yanıt vereceklerini ifade eden Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün Umman'a yaptığı ziyaretin ise Trump'ın mektubu ile ilgili olmadığını söyledi.

        "Türkiye ile görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor"

        İranlı Sözcü, Türkiye ile ilişkilere dair soruya ise "Her iki ülke de iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin öneminin bilincindedir. Suriye dahil, bölgesel konularda Türkiye ile aramızda var olan görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor." dedi.

        ABD ile nükleer mesele konusunda müzakere ihtimaline de değinen Bekayi, ülkesinin tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacağını yineledi.

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