İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin zırh delici füze ve savunma teçhizatı için kimseden izin almayacağını ve bu silahları üretmeye devam edeceğini söyledi. Devrimin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada, İran'ın füze programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FÜZE ÜRETMEK İÇİN İZİN ALMAYIZ"

AA'da yer alan habere göre ABD, İsrail ve onların bölgedeki destekçilerinin yaptırım baskısı altında devrim kutlamalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Ruhani, halkın kutlamalara katılımının kendilerine yönelik planların boşa çıktığının bir göstergesi olduğunu savundu. İran'ın zırh delici füze ve savunma teçhizatı üretimi için kimseden izin almadığını ve almayacağını söyleyen Ruhani, "Silahlı kuvvetlerimiz hava savunma, karadan denize, denizden denize, havadan havaya ve karadan karaya atılan zırh delici füzeleri üretmeye devam edecek ve bunun için kimseden izin almayacağız" diye konuştu.

"SİLAHIMIZIN YÜZDE 85'İNİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Eskiden silahların yüzde 5'inin ülkede üretildiğini ve yüzde 95'inin ise dışarıdan alındığını aktaran Ruhani, günümüzde ihtiyaçlarının yüzde 85'ini içeride ürettiklerini ve silahlı kuvvetlerin kendi kendine yetecek seviyeye ulaştığını ileri sürdü. Ruhani ayrıca devrimin başında 36 milyon olan İran nüfusunun yüzde 128 artarak şimdi 82 milyona ulaştığını kaydetti.

"ABD SALDIRIRSA, TEL AVİV'İ HARİTADAN SİLERİZ"

Devrim Muhafızları Komutanlarından Yadullah Cavani ise dün İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “ABD bize saldırırsa, biz de Tel Aviv ve Hafya’yı haritadan sileriz” dedi. Cavani'nin bu açıklaması İran ile İsrail arasındaki gerilimi daha da yükseltti.

"DEVRİMİN SON YILDÖNÜMÜ OLABİLİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “ABD bize saldırırsa biz de Tel Aviv ve Hayfa’yı yer yüzünden sileriz” açıklamasına tepki göstererek, “Eğer bu rejim (İran) Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa ki bunu başaramaz; bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar” ifadelerini kullandı.