İran'da protestocular sokaklara çıktı!

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler, yapılan çağrılar üzerine ülkenin birçok kentinde devam etti.

Eylem çağrıları nedeniyle güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, kalabalığın çok olacağı tahmin edilen bazı bölgelere takviye ekipler sevk etti.