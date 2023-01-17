Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İranlı kadın yönetmene gösterilere destek verdiği gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası - Dünya haberleri
ABONE OL

İranlı kadın yönetmene gösterilere destek verdiği gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve polis gözetimindeyken hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolar, İran yönetiminin sert karşılıklarıyla bastırılmaya çalışılıyor. Son 4 ayda 109 kişiye ölüm cezası istenirken, 3 aydır gözaltında tutulan belgesel yönetmeni Müjgan İlanlu’ya 9 yıl 9 ay hapis ve 74 kırbaç cezası verildi.

İranlı kadın yönetmene gösterilere destek verdiği gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

İran’da Mahsa Amini gösterilerini desteklediği gerekçesiyle 3 aydır gözaltında tutulan belgesel yönetmeni Müjgan İlanlu’ya 9 yıl 9 ay hapis ve 74 kırbaç cezası verildi.

İran’da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Daily internet sitesine göre, Devrim Mahkemesi, Müjgan İlanlu’yu "ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli faaliyette bulunmaktan 6 yıl, rejim karşıtı propaganda yapmaktan 15 ay, kamu güvenliğini bozmaktan 15 ay, yasa dışı eylemlere teşvik suçundan 15 ay" olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, İlanlu’ya ayrıca 74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezası verdi.

Bunların yanı sıra yönetmen İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı. İlanlu’nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna da "kamu yararınca" mahkeme tarafından el konuldu.

Bu arada Şark Daily'nin haberinde, bacak kemiği 10 günden uzun süredir kırık olan İlanlu’nun hareket etmekte zorlandığı ve avukatının talebine rağmen dava hakiminin cezaevi dışında tedaviye izin vermediği belirtildi.

İranlı kadın yönetmen Müjgan İlanlu, ülkesinde Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara sosyal medyada paylaştığı videolarla destek vermişti.

Yayımladığı bir videoda başını örtmediği görülen İlanlu, "Sessiz kalarak içimdeki vicdanın, insanlığın ve onurun son damlasına kadar yok olmasından korkuyorum. Siz korkmuyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

İlanlu, güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2022'de gözaltına alınmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edildi.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avusturya Dışişleri Bakanı’nın "Rusya’ya yönelik ifadeleri" Ukrayna’da hoş karşılanmadı - Dünya haberleri
DÜNYA Avusturya ve Ukrayna arasında gerginlik
Kurbanlarını boğarak öldüren katil boğularak can verdi
DÜNYA Kurbanlarını boğarak öldüren katil boğularak can ...
ABD'de gündem Halkbank Davası ve Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de gündem Halkbank Davası ve Çavuşoğlu'nun ...
KKTC Başbakanı Ünal Ankara'da
DÜNYA KKTC Başbakanı Ankara'da
Whatsapp android kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor
DÜNYA Whatsapp android kullanıcılarını sevindirecek bir ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ile görüşüyor
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'nı kabul ...
İsveçli profesör Türk öğrencinin staj başvurusunu 'NATO' bahanesiyle reddetmişti: Üniversite özür diledi - Haberler
DÜNYA Türk öğrenciye 'NATO' reddi: Üniversite özür diledi
İletişim Başkanı Altun: Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz
DÜNYA Altun: Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması - Haberler
DÜNYA Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması
Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!
DÜNYA Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.