

Can Hacıoğlu'nun haberine göre İran'ın İsfahan kentinde gizli kilisede papazlık yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Rasoal Nikbakh ile 34 yaşındaki kardeşi Salar Nikbakh misyonerlik yaptıkları iddiasıyla bir süre önce tutuklandı. İsfahan Cezaevi'nde tutulan iki kardeş bir hafta önce izinli olarak çıktı. Nikbakh kardeşler yanlarına eşleri Nasrin Nikbakh, Nasim Nikbaht ve yakın akrabaları Sharzad Farahanian'ı da alarak Türkiye'ye kaçtı.



"ANTALYA'DA GÖREV YAPACAĞIZ"

İki kardeş İran'da gizli kilisede papazlık yaptıkları için bir süre cezaevinde yattıklarını belirterek, "Yaklaşık bir hafta önce cezaevinden izinli çıktık ve bir daha dönmedik. Eşlerimizi ve bir yakınımızı yanımıza alarak, Eskişehir'deki yakınlarımızın yanına geldik. Antalya'da İranlı Hristiyanlara yönelik açılacak kilisede papaz olarak görev yapacağız. İran'dan kaçtığımız için mutluyuz" dediler.

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