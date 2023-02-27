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İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum

Beşiktaş Kulübü'nün 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzede çocuklar için başlattığı 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası sosyal medyanın gündeminde. Beşiktaş - Antalyaspor maçının 4:17'inci dakikasında sahaya atılan oyuncaklar herkesi duygulandırdı. Maçı sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte tribünden izleyen İrem Derici de duygularını "Ağlamaktan helak oldum. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam" sözleriyle dile getirdi

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  • İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum - Deprem haberleri

    11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor. Bu süreçte Türkiye tek yürek olurken, dün akşamki Beşiktaş- Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı.
  • İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum - Deprem haberleri

    Karşılaşmanın 4:17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı.
  • İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum - Deprem haberleri

    Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada statta 'Memleketim' adlı şarkı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda skorbordda da 11 ilin plaka kodu yayınlandı.
  • İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum - Deprem haberleri

    Koyu bir Galatasaraylı olan şarkıcı İrem Derici ise sevgilisi Atakan Işıktutan ile Beşiktaş maçına misafir olduğunu söyledi.
  • İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum - Deprem haberleri

    "BERABERKEN O KADAR GÜZELİZ Kİ"

    İrem Derici, "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram, İHA

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