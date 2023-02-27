İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum

"BERABERKEN O KADAR GÜZELİZ Kİ"

İrem Derici, "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA, Instagram, İHA