İrem Derici, Bodrum’da hayranları ile buluştu

İrem Derici, önceki gün Bodrum’da enerjisi ile yüzleri gülümsetti. Neşeli tavırları ile dikkat çeken Derici, mimikleri ile binbir surat gibiydi. 31 yaşındaki popçu, “Geçen hafta çek-up yaptırdım, doktor 'maşallah yeni doğmuş bebek gibisin' dedi” diye konuştu