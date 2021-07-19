İrem Derici hastanelik oldu 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, Çeşme tatilinde rahatsızlandı. Derici, geçtiğimiz gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

34 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öncesinde eğlenmek için meslektaşı Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana gittiğini ancak oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyledi. İrem Derici, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona plaja giderim, o ayrı...

Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak ünlü isim, tedavisinin bitmesini beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp, kiraladığı yazlık evinin yolunu tuttu. Oyuncu Murat Balcı da arkadaşı İrem Derici'nin görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.