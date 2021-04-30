İrem Derici: Pandemiden sonra el alem şovu görecek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosİrem Derici'den olay dans performansı: Pandemiden sonra el alem şovu görecek! - Magazin haberleri
ABONE OL

İrem Derici: Pandemiden sonra el alem şovu görecek!

Şarkıcı İrem Derici, Jennifer Lopez'in 20 yıl önce çıkan 'Love Don't Cost a Thing' şarkısının koreografisini 'Dünya Dans Günü'ne özel olarak yeniden canlandırdı. Derici, "Dünya starlarından eksiğimiz yok, fazlamız var. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında el alem sahne şovunu görecek" dedi

İrem Derici'den olay dans performansı: Pandemiden sonra el alem şovu görecek! - Magazin haberleri
"Pandemiden sonra el alem şovu görecek!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bir süredir Ömer Yeşilbaş'tan dans dersleri alan şarkıcı İrem Derici'ye videoda 6 erkek dansçı eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin Dewitt Henson'e ait olan hip-hop dans koreografisini ünlü şarkıcıya yakın dostu Murat Joker çekti.

Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen Derici, konuyla ilgili, "Dünya starlarından eksiğimiz yok, fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında el alem sahne şovunu görecek" ifadelerini kullandı.

DANSI YİNE OLAY OLMUŞTU

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yayınladığı gönderi ile de adından söz ettirmişti. 34 yaşındaki Derici, 'Tipsy' adlı şarkıda dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Hünerlerini sergileyen İrem Derici, ilgi gören paylaşımına, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum" notunu düşmüştü. Derici'nin videosu Twitter'da gündem olmuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Aslan ile hakkında çıkan aşk haberlerini önce, "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek yalanlamayan Derici, bu kez de Aslan'la arkadaş olduklarını söylemişti.

"KOMİĞİMİZE GİTTİ"

Bu durumun yanlış anlaşıldığını ve Clubhouse'ta eğlendiklerini anlatan ünlü şarkıcı, "Arkadaşız' diyorum. Lütfen bunu kırk kere söyletmeyin. Güldük, oynadık. Bizim komiğimize gitti" açıklamasında bulunmuştu.

"10 YILDIR ARGO KONUŞUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde hatırını soran basın mensuplarına yaptığı "Domuz gibiyim" çıkışıyla dikkat çeken Derici, bu sözleri üzerine açıklama yapmıştı.

İrem Derici, "Domuz gibiyim' diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya? Bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfrediyor. Bu böyle yani. Eleştirenlere de argo diyeceğim, sonra onu da döndür döndür başlık yap... Bir şey demiyorum. Bu saatten sonra karakter değişmez, niye değiştireyim ki? Beğenmeyen kapatır sayfayı ya da kanalı. Kapatır, geçer" şeklinde konuşmuştu.

"RUHUNUZ DUYMADI!"

Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Ne yapacaksınız benim kimi sevdiğimi?" diyen ünlü şarkıcı, geçen yıl kimseye duyurmadan gizlice aşk yaşadığını ifade etmişti.

Derici, "Ben gizli tuttum mu tutarım. Ruhunuz duymadı. Geçen sene altı ay güzel ilişki yaşadım, kimsenin haberi olmadı. Söylemem gerektiği yerde söylerim bir şey olunca. Dünyada benim aşk meşk hayatımdan daha önemli şeyler var" demişti.

"KURAL ÇİĞNEMİYORUZ"

33 yaşındaki İrem Derici, "Restoranlara gitmeyi güvenli buluyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Herkesi HES koduyla alıyorlar, olaya tereddütlü bakanlar gelmesin zaten. Sonuçta devletimiz açtı, kapatırsa da devletimiz kapatacak. Biz kural çiğnemiyoruz, açılmış mekana gidip, saatinde çıkıyoruz.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Derya Çavuşoğlu'ndan Bekir Aksoy açıklaması: Yazdığım bir çığlıktı - Magazin haberleri
FİSKOS"Yazdığım bir çığlıktı"
Eser Yenenler'den Berfu Yenenler'e: Fark etmeden hanımın kalbini kırmışım - Magazin haberleri
FİSKOS"Fark etmeden hanımın kalbini kırmışım"
Gülnur Tutumoğlu, Maldivler'de enerji topluyor - Magazin haberleri
FİSKOSMaldivler'de enerji topluyor
İlayda Alişan'dan 'dublör' itirafı - Magazin haberleri
FİSKOS'Dublör' itirafı
Bade İşçil: Ödemeleri denkleştirip, bir şekilde geçiniyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Ödemeleri denkleştirip, bir şekilde geçiniyoruz"
Danla Bilic: Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? - Magazin haberleri
FİSKOS"Hiç sarkmadığımı kim uydurdu?"
Selin Şekerci: Bana 'Yine mi sen geldin!' diyorlardı - Magazin haberleri
FİSKOS"Yine mi sen geldin!"
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil açıklaması: Babam Antalya'da havuz keyfi yapıyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Babam Antalya'da havuz keyfi yapıyor"
Ümit Kantarcılar: Aşk yok, arkadaşız - Magazin haberleri
FİSKOS"Aşk yok, arkadaşız"
Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış - Magazin haberleri
FİSKOS"Böyle bir albüme ihtiyaç varmış"