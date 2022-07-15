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Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'nin (35) bünyesi zayıf düştü. Yorgunluğu kaldıramayan Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye yattı.

"NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ"

Şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Nasıl başladı, nasıl bitti..." notuyla paylaşmayı ihmal etmedi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerini ekledi.

Takipçileri, "Geçmiş olsun." mesajlarıyla Derici'ye destek oldu.

"BEN HEP ZENGİNDİM!"

Öte yandan İrem Derici, birkaç gün önce sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Derici, estetik yaptırmadan önceki haliyle, şimdiki görüntüsünü kıyaslayarak, "Paradan önce-paradan sonra..." yazan Twitter hesabına, "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim..." cevabını vermişti.

"TEK ESTETİKSİZ YERİM DUDAKLARIM"

Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor. Ünlü şarkıcı zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Derici, "Tek estetiksiz yerim dudaklarım." açıklamasını yapmıştı.

"EN PAHALI ESTETİĞİM..."

Ünlü popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "4 bin Euro" karşılığını vermişti.

Fotoğraflar: Instagram, Twitter