        İrem Derici ile Melih Kunukcu evleniyor

        İrem Derici ile Melih Kunukcu evleniyor

        İrem Derici, arkadaşı Burak Bulut'un düğününde sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi aldı

        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 22:41 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:48
        Düğünde evlenme teklifi
        Bu yıl aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile profesyonel dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu, bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.

        Arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğününe katılan çift, burada mutluluklarını taçlandıracak müjdeli bir haberi sevenleriyle paylaştı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Derici, bu teklife; "Evet" yanıtını verdi.

        #irem derici
        #Melih Kunukcu
        #Burak Bulut
        #Eda Sakız
