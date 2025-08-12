İrem Derici ile Melih Kunukcu evleniyor

Bu yıl aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile profesyonel dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu, bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.

Arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğününe katılan çift, burada mutluluklarını taçlandıracak müjdeli bir haberi sevenleriyle paylaştı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Derici, bu teklife; "Evet" yanıtını verdi.