İrem Helvacıoğlu, baby shower düzenledi
İrem Helvacıoğlu, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bir kız bebek bekleyen oyuncu, doğum öncesinde dostlarıyla renkli bir baby shower partisinde buluştu
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile evlenmişti.Çift, nikâhtan kısa bir süre sonra bebek müjdesiyle sevenlerini sevindirmişti.
Bir kız bebek bekleyen Helvacıoğlu, doğuma sayılı günler kala yakın dostlarının katılımıyla özel bir baby shower partisi düzenledi.
Renkli anlara sahne olan davette oyuncuyu yalnız bırakmayan isimler arasında meslektaşları Ezgi Şenler, Ebrar Karabakan, Aydan Taş ve Selin Türkmen de vardı.
Fotoğraflar: Instagram