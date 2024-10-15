İrfan Can Kahveci: Kaleci bizi izlememiş diyebilirim

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, İzlanda karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "İki maçta da gol atmak muhteşemdi. Bunu göstermeye ihtiyacım vardı. Çok mutluyum." diye konuştu.