A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'den sevindirici haber

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün kampa katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.