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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'den sevindirici haber - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'den sevindirici haber

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci ile Arda Güler, takımla çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:48
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        İrfan Can ve Arda müjdesi!
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        2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün kampa katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

        Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

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