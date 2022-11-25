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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
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İş Bankası ikinci girişimcilik şubesini İzmir'de açtı, üçüncüsü de yolda

İş Bankası, ikinci girişimcilik şubesini İzmir İzQ Girişimcilik Merkezi’nde açtı. İstanbul’daki girişimcilik şubesinin 1 yılda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığını belirten Hakan Aran üçüncü şubenin sene bitmeden ya da ocak başında Ankara'da faaliyete gireceğini duyurdu. Konuşmasında genç girişimcilere de tavsiyede bulunan Aran "Hayal varsa ekonomik başarı gelir. Sadece para kazanmak için başlayan bir girişim, uzun soluklu olmaz" ifadelerini kullandı

İş Bankası ikinci girişimcilik şubesini İzmir'de açtı, üçüncüsü de yolda

İş Bankası, ilkini geçen yıl sonu İstanbul’da faaliyete soktuğu girişimcilik şubesinin ikincisini İzmir’de açtı. Teknoloji tabanlı yeni nesil girişimleri, yatırım fonlarını, melek yatırımcıları ve ekosistemin diğer paydaşlarını hedefleyen şube, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak. Şubede ayrıca finans yönetimi, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve dijital pazarlama gibi konularda iş birliği imkânlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network desteği de sağlanacak.

Şubenin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu yıl sonu veya 2023 ocak başı üçüncü girişimcilik şubesini Ankara’da açacaklarını söyledi. Aran, İstanbul’daki girişimcilik şubesinin 1 yılda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığı bilgisini verdi.

Şubenin açılışı, önceki gün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile girişimcilik ekosisteminden paydaşların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

'İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLIYOR'

Aran, konuşmasında yeni ekonominin yapı taşları olarak gördükleri girişimciliğin odaklandıkları stratejik alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, girişimcilik ekosistemine verilen her desteğin ve başarılı her bir girişimin aynı zamanda girişimciliğin kariyer yolu olarak görülmesine, dolayısıyla istihdama da katkı sağladığını söyledi.

Aran, “Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansman ayağında katkı vermenin yanında, girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ‘girişimcinin kazandığı yerde toplum daha çok kazanır’ anlayışıyla, ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz” dedi.

'GİRİŞİMCİLERİN EN BÜYÜK KIYMETİ BİR HAYALE SAHİP OLMAKTAN GELİR'

Girişimciliğin emek isteyen, risk almayı ve bir hayale sahip olmayı gerektiren çok özel bir alan olduğunu, girişimcinin hayal edip fikrini hayata geçirdiğinde ekonomik başarının zaten kendiliğinden geldiğini ifade eden Aran, şöyle konuştu:

“Bugün genç girişimcilere tavsiyem; yaptıkları girişimden faydalanmayı, para kazanmayı hedeflemeleri değil, asıl o girişimle neyi değiştirmek istediklerini belirlemeleri ve neyi başarmak istediklerini hayal etmeleridir. Hayal varsa ekonomik başarı gelir. Sadece para kazanmak için başlayan bir girişim, uzun soluklu olmaz. Girişimcilerin en büyük kıymeti bir hayale, ülkemiz için bir hayale sahip olmaktan gelir. Biz girişimcilik şubelerimizi girişimcilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak, bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmak için değil; girişimcilerimizin büyümesine, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde İş Bankası’nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için açıyoruz.”

İLKİ GEÇEN YIL SONUNDA AÇILDI

İlk Girişimcilik Şubesi’ni geçtiğimiz yılın sonunda İstanbul’da açtıklarını hatırlatan Aran, bu şubelerin girişimcilik dünyası için bir finans hub’ı olmasının yanı sıra onların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirebilecekleri bir yer olduğunu ifade etti.

Hakan Aran, girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan ve teknolojik girişimlerin dilinden anlayan şube çalışanları ile fiziki koşulları paylaşımlı ofis konseptinde startup çalışma ortamına uygun olarak hizmete geçirdikleri İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin bir yılda teknolojik girişimci, melek yatırımcı, yatırım fonu ve yatırım-kitle fonlama ağları gibi farklı ekosistem temsilcilerinden toplamda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığını söyledi. Aran, İstanbul Girişimcilik Şubesi bünyesindeki çok sayıda müşterinin de geçen süre zarfında İş Bankası ya da iştirakleri ile iş birliği/kampanya geliştirmelerinin sağlandığını belirtti.

'BAŞARI HİKAYELERİ YARATMAK İSTİYORUZ'

Girişimcilik ekosisteminin gelişeceği bir ortamın oluşturulabilmesi için sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Aran, “İzmir’de bu alanda kurumların sağladıkları katkıları ve bunu yaparken kurdukları iş birliği ortamını görmek, çok paydaşlı yapılarla her kesimin elini taşın altına koyması ve her kesimi kucaklamaları kıymetli… Girişimcilik dünyasında büyüyerek ve benzer düşüncede olan iş ortaklarımızla güçlerimizi birleştirerek ilerlemek istiyoruz. Kapımızı tüm girişimcilere ve ekosistemin paydaşlarına açıyor, bizimle aynı motivasyonu taşıyanlarla birlikte başarı hikâyeleri yaratmak istiyoruz” dedi.

'EKOSİSTEM BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞADI'

İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında, İzmir’in yeni teknolojilere adaptasyon yeteneğinin genç nüfusuyla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklime sahip olduğunu söyledi. Özgener, “Günümüzde teknolojinin birçok alanda hızla gelişmesi ile birlikte girişimcilik; öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Hizmet sektörünün internet ortamına kayması, hız ve kişiselleştirme gibi özelliklerin gittikçe önem kazanması, katma değerin fiyatın önüne geçmesi gibi gelişmeler doğrultusunda girişimcilik ekosistemi büyük bir dönüşüm yaşadı “ dedi.

'DÜNYANIN GİRİŞİMCİLİK HUBLARINDAN BİRİSİ HALİNE GELECEK'

Türkiye İş Bankası’nın, girişimcilere özel olarak açtığı İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin ikincisini, İzQ Girişimcilik Merkezi’nin içinde hayata geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü ortaklarımız ile yola çıktığımız projemizin, bugün Türkiye İş Bankası gibi önemli bir paydaş ile başlattığımız iş birliği sayesinde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bizler; başından beri İzmir’in yerel büyümesinin ve ekonomik kalkınmasının en önemli yollarından birisinin girişimcilik ve inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Potansiyeli zaten var olan bir ekosistemi güçlendirmek, açığa çıkmamış yönlerini ortaya çıkarmak, eksik yönlerini tamamlayarak İzmir’i önce Akdeniz’in, daha sonra da dünyanın girişimcilik hublarından biri haline getirmek istiyoruz”

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