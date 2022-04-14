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İş Bankası'nın Genel Energy'deki payı yükseldi

İş Bankası, hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Genel Energy'deki nihai payının yüzde 19.06'ya ulaştığını açıkladı

İş Bankası'nın Genel Energy'deki payı yükseldi
HABERTURK.COM

İş Bankası'nın Genel Energy sermayesindeki payı yüzde 19.06'ya yükseldi. Banka'dan konu ile ilgili Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Genel Energy Plc sermayesindeki yüzde 12,28 oranındaki payın, alacağımıza mahsuben toplam 66.981.092,32 GBP bedel üzerinden Bankamıza devri gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki nihai payımız yüzde 19,06'ya ulaşmıştır. "

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