İş Bankası ve Proparco'dan 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilirlik alanındaki en önemli ortaklarından olan Proparco ile yeni bir iş birliğine imza atmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Temin ettiğimiz bu yeni kaynakla hem mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri hem de iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan projelerin finansmanını destekleyeceğiz. Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama katkıda bulunan bir kurum olarak daima sürdürülebilirliğin ana ilkeleriyle hareket ettik. Bu yaklaşımla, Proparco ile bugüne kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı, konutlarda enerji verimliliği, tarımın ve tarımda kaynak verimliliğinin finansmanı, 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen bölgede bulunan bireyler, çiftçiler, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı gibi çeşitli alanlarda birlikte çalıştık" diye konuştu.

"Bu iş birliği, finansmanın Türkiye ekonomisi içinde daha geniş bir kapsam ve etkiye sahip olmasını sağlıyor"

Proparco Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Orta Asya Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise işlem ile ilgili "İklim finansmanı ve KOBİ’leri destekleyecek olan 100 milyon Euro tutarındaki bu krediyle İş Bankası ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkenin en büyük özel bankası ile iş birliği yapmak, bu finansmanın Türkiye ekonomisi içerisinde daha geniş bir kapsam ve etkiye sahip olmasını sağlıyor. Bu işlem finansmana erişimi iyileştirme ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekleme taahhüdümüzle de tamamen uyum içinde. Ayrıca İş Bankası’nın ikinci yüzyılına adım attığı bu dönemde iş birliği içinde olmanın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya sundukları sürekli katkıyı desteklemenin gururunu yaşıyoruz." dedi.