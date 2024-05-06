İş Enerji rüzgarda kurulu gücünü 1000 megavata çıkardı

İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş ile Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin tarafından imzalanan anlaşmayla Bingöl'de bulunan 49,7 megavatlık Metafor RES ve Ağrı'da bulunan 33,6 megavatlık Yakaağzı RES, İş Enerji bünyesine dahil oldu.

Buna göre, ilgili santrallere ilişkin ek kapasite tahsisi ve proje geliştirme gibi süreçlerde iş birliği devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadaş, Göktekin Enerji ile devir ve sonrasındaki iş birliğine ilişkin anlaşmayı 3 ayda sonuçlandırdıklarını belirterek, zor coğrafyalarda dahi Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi yönünde adım atmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.

Karadaş, Bingöl ve Ağrı'daki santrallere yapılacak ilave yatırımlarla bölge istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktararak, "Bu iki yeni RES'in de portföyümüze katılmasıyla şimdiden 1000 megavata ulaştık. Böylece 2025 sonu itibarıyla 2000 megavatlık kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk." ifadelerini kullandı. Göktekin Enerji Genel Müdürü Göktekin ise yenilenebilir enerji alanında yapılan bu iş birliğini gelecekteki başarıların temeli olarak gördüğünü belirterek, İş Enerji ile tesis edilen birlikteliğin her iki firma ve sektör için hayırlı olmasını diledi.