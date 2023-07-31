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        Haberler Emlak İş GYO'da bayrak değişimi - Emlak Haberleri

        İş GYO'da bayrak değişimi

        İş GYO Genel Müdürü Hasan K. Bolat'ın emekliye ayrılmasının ardından şirketin genel müdürlüğü görevine; Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barlas Ülkü atandı

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 18:05
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        İş GYO'da bayrak değişimi
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        İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de (İş GYO) üst düzey yönetim değişikliği yaşandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 35 yıldır İş Bankası Grubu’nda görev alan ve son 5 yıldır İş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hasan K. Bolat’ın 31 Temmuz 2023 itibarıyla emekliye ayrılmasının ardından yerine Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barlas Ülkü atandı. İş GYO’da 15 yıldır İş Geliştirme, Muhasebe ve Finansman, Mali Operasyonlar ve Destek Faaliyetleri, Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim ve Kontrol Birimleri’nden sorumlu çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Ülkü, 2023 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

        ÖMER BARLAS ÜLKÜ KİMDİR?

        1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ömer Barlas Ülkü’nün, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans (MBA) derecesi bulunuyor. Ülkü kariyerine, 1995-1997 yıllarında, aynı zamanda yüksek lisans çalışmaları yaptığı ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2000-2008 yılları arasında T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş olarak, 2008-2012 yılları arasında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de İç Denetim ve Kontrol Müdürlüğü’nde Müdür olarak görev yapmış, 2012 yılında Finansal Yönetim Bölümü’nün kuruluşunda görev almıştır. 2012 – 2021 yılları arasında görevine İş Geliştirme Birimi, Mali Operasyonlar ve Destek Faaliyetleri Birimi, Muhasebe ve Finansman Birimi ile Bilgi Teknolojileri Birimi’nden sorumlu Grup Başkanı, 2021 yılından itibaren de bu iş birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş, 31 Temmuz 2023 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Ülkü aynı zamanda Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

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