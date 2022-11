İş insanı, duruşmada avukata omuz atınca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay'ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan iş adamı Can Atay, mahkemeden çıkarken Polen Atay'ın avukatına omuz attığı gerekçesiyle tutuklandı. Mahkeme Başkanı, Can Atay'a 3 günlük disiplin hapis cezası verdi.

Sanık Can Atay savunmasında, Polen Atay ile 2018 yılında evlendiklerini belirterek evlilik yıldönümünü kutlamak için gittikleri Bodrum'dan, annesinin bulunduğu Fethiye'ye geçtiklerini orada eşi ile annesi arasında yazlık alma mevzusu üzerine tartışma yaşandığını, bu nedenle eşini alarak İstanbul'a döndüğünü anlattı. Eşinin bu tartışma nedeniyle ayrılacakları endişesi taşıdığını ve bu nedenle annesini aradığını ancak endişesinin devam ettiğini belirten Can Atay, eşini sakinleştirmeye çalıştığını, kendisi ve eşi için kahve yaptığını ancak eşinin psikolojinin bozuk olduğunu ifade etti.

POLEN ATAY BİR SONRAKİ CELSE DİNLENECEK

Sanık avukatı, duruşma sonuna doğru son bir kez beyanda bulunmak isteyince mahkeme başkanı "Avukat hanım sizin beyanlarınızı aldık" diyerek söz vermedi. Avukat ısrar edince güvenlik eşliğinde salondan çıkartılmasına karar verdi. Şikayetçi Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin de bir talebi olduğunu söyleyince o da güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı. Daha sonra duruşma, şikayetçi Polen Atay'ın dinlenmesi için ertelendi.

AVUKATA OMUZ ATTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Duruşma bitiminin ardından sanık Can Atay salondan çıkarken kapıda olan şikayetçi avukatı Sibel Engin'e çarparak hızla geçti. Avukat Engin, "Niçin saldırıyorsunuz" diyerek bağırdı. Can Atay ise "Ne saldıracağım avukat hanıma" diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin mahkeme başkanına sanık Can Atay'ın kendisine omuz atığını söyledi. Avukat Engin, "Mesleğimi yapmam engelleniyor. Sinirden titriyorum" dedi. Mahkeme başkanı Adil Can Atay'ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karar verdi. Can Atay binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi. Hakimin "Neden omuz attın" diye sorması üzerine Atay, "Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önümü kasten bloke etmişti" dedi. Mahkeme başkanı, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin'e kasten omuz attığı ve sarstığı tanık beyanları ve gösterilen görüntülerle sabit olduğunu belirtti. Sanık Atay'ın 3 gün süreyle disiplin hapsine karar verdi. Salondan polis eşliğinde çıkartılan Atay tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.