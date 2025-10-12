İş Sanat Cuma İş Çıkışı'nda Ayna sahnedeydi

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 10 Ekim akşamı en sevilen gruplardan Ayna müzikseverlerle buluştu. 1996’da kurulduğundan bu yana rock altyapısını halk müziğiyle harmanladıkları eserlerle çok geniş bir kitleye hitap eden grup, “Severek Ayrılanlar”, “Yeniden de Sevebiliriz”, “Gelincik”, “Anlatmalıymış Meğer” ve “Sen Unutma Beni” gibi sevilen şarkılarını İş Sanat dinleyicileri için seslendirdi.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

REKLAM

İŞ KULELERİ SALONU 4 KASIM’DA KAPILARINI AÇIYOR

İş Sanat, 4 Kasım Salı akşamı, müzik eleştirmenleri tarafından “yeni çello dehası” olarak nitelenen İspanyol yıldız Pablo Ferrández ile şef Aziz Shokhakimov yönetimindekiTekfen Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle yeni sezonun kapılarını dinleyicilerine açacak.

Kasım ayının merakla beklenen diğer konserinde İş Kuleleri Salonu beş Grammy ödüllü bir yıldızı ağırlayacak: Caz dünyasının yaşayan efsanesi Stanley Clarke, 21 Kasım Cuma akşamı Cameron Graves ve Jeremiah Collier ile birlikte İş Sanat dinleyicileriyle buluşacak.