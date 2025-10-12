Habertürk
Habertürk
        İş Sanat Cuma İş Çıkışı'nda Ayna sahnedeydi

        Türk pop müziğinin en sevilen gruplarından Ayna önceki akşam İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında müzik severlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:25
        Cuma İş Çıkışı'nda Ayna sahnedeydi
        İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 10 Ekim akşamı en sevilen gruplardan Ayna müzikseverlerle buluştu. 1996’da kurulduğundan bu yana rock altyapısını halk müziğiyle harmanladıkları eserlerle çok geniş bir kitleye hitap eden grup, “Severek Ayrılanlar”, “Yeniden de Sevebiliriz”, “Gelincik”, “Anlatmalıymış Meğer” ve “Sen Unutma Beni” gibi sevilen şarkılarını İş Sanat dinleyicileri için seslendirdi.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        İŞ KULELERİ SALONU 4 KASIM’DA KAPILARINI AÇIYOR

        İş Sanat, 4 Kasım Salı akşamı, müzik eleştirmenleri tarafından “yeni çello dehası” olarak nitelenen İspanyol yıldız Pablo Ferrández ile şef Aziz Shokhakimov yönetimindekiTekfen Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle yeni sezonun kapılarını dinleyicilerine açacak.

        Kasım ayının merakla beklenen diğer konserinde İş Kuleleri Salonu beş Grammy ödüllü bir yıldızı ağırlayacak: Caz dünyasının yaşayan efsanesi Stanley Clarke, 21 Kasım Cuma akşamı Cameron Graves ve Jeremiah Collier ile birlikte İş Sanat dinleyicileriyle buluşacak.

        27 Kasım Perşembe düzenlenecek “Radyo Günleri” konserinde ise müzikseverler Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Canan Başkaya’nın solistliği ve tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkacak.

        İş Sanat’ın yeni sezon etkinlik biletlerini Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilirsiniz.

        #İş Sanat
        #ayna
        #Cuma İş Çıkışı
