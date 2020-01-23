İş Sanat'ta Cahit Berkay kutlaması

Ankara'da 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem!

Türk müzik tarihine damga vuran eserlere imzasını atmış Moğollar’ın kurucularından Cahit Berkay, sanat yaşamının 55’inci yılını İş Sanat’ta unutulmaz bir konserle kutladı.

Taner Öngür, Emrah Karaca, Şebnem Ferah, Hayko Cepkin ve Hüseyin Turan gece de Berkay'ı yalnız bırakmadı.

Berkay, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım”, “Çiçek Abbas” gibi Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerinin yanı sıra “Dağlar Dağlar”, “Ela Gözlü Pirim Geldi”, “Issızlığın Ortasında”, “Gari de Gari” ve “Bir Şey Yapmalı” şarkılarıyla 55 yıllık sanat yaşamının bir kesitini seyircileriyle paylaştı.