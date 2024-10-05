İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz atölyeler

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

YAŞAMDAN KESİTLER

12 Ekim Cumartesi, 12.00

Yaş grubu: 5-9 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergisinin “Yaşamın Getirdikleri” tematik odasında sanatçılar ve ilham kaynakları üzerine sohbet edecek olan çocuklar atölye alanında sanatçılardan ve ürettiklerinden esinlendikleri sanatsal bir yolla kendi yaşamlarının geçtiği yerlerin ve anılarının haritasını çıkaracak.

KÜLTÜREL MİRAS: BEYOĞLU’NUN ÖYKÜSÜ 13 Ekim Pazar, 14.30 Yaş grubu: 8-12 yaş REKLAM “Kültürel Miras: Beyoğlu’nun Öyküsü” atölyesinde çocuklar, odağına Beyoğlu’nu aldıkları bir hikâyeyi çizgi roman olarak oluşturduktan sonra, tasarladıkları hikâyeden bir sahneyi üç boyutlu olarak üretecekler. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde hikâye avına çıkacak olan çocuklar kelimeler ve resimler kullanarak çizgi roman formatında hikâyeleri nasıl sunacaklarını ve yapılı çevrenin hikâye yaratmak için nasıl kullanıldığını öğrenecekler.

HEYKELDEN ÖYKÜYE YARATICI YAZMA ATÖLYESİ 19 Ekim Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 10-13 yaş Bu atölyede, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen bir heykel formundan, şeklinden, duruşundan, materyalinden yola çıkarak bir yaratıcı yazma atölyesi gerçekleşecek. Çocuklar nesne temelli düşünme, imge tiyatrosu, oyun, müzik ve doğaçlama tekniklerle bir sanat eserinin öyküsünü oluşturacak. TABLODAKİ MEYVELER, ŞAŞIRTICI FIRÇALAR 26 Ekim Cumartesi, 12.00

Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”den seçili eserlerin incelenmesiyle başlayacak atölyede Boğaziçi’nin balıkları ve balıkçıları çocuklara ilham verecek. Bu atölyede çocuklar, elyaf, boya, ahşap gibi farklı malzemeler kullanarak pofuduk balıklarını ve balık temalı üç boyutlu kompozisyonlarını oluştururken İstanbul Boğazı’nda nesli tükenmekte olan balıklar hakkında da bilgi edinecekler. ŞEHİRDE KUTLAMA VAR

29 Ekim Salı, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimlerinin çocuklarla birlikte inceleneceği bu atölyede, mukavva şablonlara şekil vererek, katlayarak, boyayarak, yaşadığı mahallede kendi hayal ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek; şehirde kocaman ve rengarenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.

ŞEHRİN LEZZETLERİ VE SESLERİ 29 Ekim Salı, 15.30 Yaş grubu: 7-10 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”de yer alan birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu pazar yeri, manav, fırın, dükkân ve sokak satıcılarını konu alan eserlerin incelenmesiyle başlanacak bu atölyede çocuklarla dünden bugüne değişen ve yıllara meydan okuyan İstanbul sokak lezzetleri ve sesleri üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar, inceledikleri bir resimden ilham alarak bir sokak lezzeti seçecek ve bu lezzet için farklı dokularda malzemeler kullanarak kendi mini üç boyutlu seyyar tezgahını tasarlayacak.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara RENGARENK VİTRAYLAR 5 Ekim Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar.

KIPIR KIPIR KUKLALAR 13 Ekim Pazar, 13.00 Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin en eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan bu atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kıpır kıpır hareketli kuklalarını tasarlayacaklar. ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ 19 Ekim Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 8-10 yaş

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan bu atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “müz”lerle tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar. CUMHURİYET POSTASI 27 Ekim Pazar, 13.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Bu atölyede çocuklar Cumhuriyet’in ilanı sonrası ülkemizin gelişimi için atılan adımları bir eğitmen eşliğinde inceleyecek ve o dönemin pullarının replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını tasarlayacak.