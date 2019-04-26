Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş ve Meslek Danışmanları (İMD) mülakat sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

“İş ve Meslek Danışmanı sayımız 4 bin 799’a ulaştı”

Atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799’a ulaştığını açıklayan Bakan Selçuk, “Ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Mülakat sonuçları saat 18.00’de İŞKUR’un web sitesinde yer alacak

Mülakata giren adaylar sonuçlara saat 18.00’den itibaren İŞKUR’un internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek