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        Haberler Gündem Trafik İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

        Uşak'ta işçi taşıyan midibüs, servis otobüsüne çarptı: 20 yaralı

        Uşak'ta fabrikaya işçi taşıyan midibüs ile servis otobüsünün çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:17
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        İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
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        Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile servis otobüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.O. (25) yönetimindeki işçi servis midibüsü, aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki işçi servis otobüsüne arkadan çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 19 işçi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #uşak haberleri
        #trafik kazası
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