İşçi servisi devrildi: 8 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Giriş: 01.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:32
Mersin'de H.P. idaresindeki servis minibüsü, Mersin-Antalya kara yolunun Yanışlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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