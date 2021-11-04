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Haberler Gündem 3. Sayfa İşçi servisi traktörle çarpıştı: Yaralılar var
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Niğde'de tarım işçilerini servisi traktörle çarpıştı: Yaralılar var

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı

İşçi servisi traktörle çarpıştı: Yaralılar var
İşçi servisi traktörle çarpıştı: Yaralılar var
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İHA

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde M.S. (35) idaresindeki 51 ABJ 479 plakalı minibüs, Nevşehir-Niğde karayolunda G.T.'nin yönetimindeki 36 FH 398 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ve minibüste bulunan Ş.Ç. (28), G.Ç. (33), H.T. (29), H.T. (40) A.A. (38), M.T. (29), H.S. (31), E.G. (31), F.D. (40), H.S. (42), A.E. (39), Y.T. (32) ve G.Ç. (43) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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