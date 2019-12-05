İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada İSG sınavı tarihi belirtildi ve sınav yerlerinin ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. İşte 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav giriş belgesi sorgulama...

İSG SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada; 14 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi.

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA