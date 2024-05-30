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        Haberler Bilgi Gündem İSG/1 sınav sonucu AÇIKLANDI! İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuç ekranı

        İSG/1 sınav sonuçları açıklandı! İSG 2024/1 sınav sonuç ekranı

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. 30 Mayıs yani bugün sınav sonuçları ÖSYM üzerinden ilan edildi. İşte, İSG/1 sınav sonuç ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:57
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        2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sonuçları açıklandı. Toplamda 75 dakika süren sınav, 5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, İSG/1 sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte, İSG 1 sınav sonuç ekranı...

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        İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonuçlarına erişebilirsiniz.

        İGS 2024/1 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/2) 8 Aralık'ta yapılacak.

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        İSG/2 SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sınav başvuruları 22 Ekim ile 30 Ekim 2024 arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Ocak 2025'te açıklanacak.

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