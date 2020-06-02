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Şarkıcı Işın Karaca, son dönemlerde tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgınına karşı gerekli kurallara uyarak, bu süreçte kızı Mia ve müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Urla'daki evinde izole oluyor.

Gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram'dan paylaşan Karaca, bu kez kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti.

"İNSANLIK KALMAMIŞ YÜREĞİNİZDE"

Şarkıcı, "Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz... Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.